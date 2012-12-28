Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ

По улице Коммунистической текут потоки воды.

Как сообщают жители микрорайона ЛТЗ, по улице Коммунистической текут потоки дурнопахнущей воды. Тракторозаводчане предполагают, что это прорвало канализацию, и виден даже сам источник откуда вода течет — в районе дома №12.Но, как сообщили GOROD48 в «РВК Липецк», заявок на устранение проблемы или просто ее обозначения от жителей микрорайона или окрестных домов в организацию не поступало.— Несмотря на это на место будет направлена бригада специалистов для проведения обследования. По его результатам будут приняты соответствующие меры, — сообщили в ресурсоснабжающей организации.