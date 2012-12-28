Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
По улице Коммунистической текут потоки воды.
Но, как сообщили GOROD48 в «РВК Липецк», заявок на устранение проблемы или просто ее обозначения от жителей микрорайона или окрестных домов в организацию не поступало.
— Несмотря на это на место будет направлена бригада специалистов для проведения обследования. По его результатам будут приняты соответствующие меры, — сообщили в ресурсоснабжающей организации.
Комментарии (1)