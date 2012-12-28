39-летнего водителя «Скании» осудили за ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка и ее 33-летний отец
Липецкая вечЁрка: видео аварии на Папина, заочный приговор убийце и 4,8 млрд за обновление трамвайной сети
Сегодня в Липецке: начальник участка, разнорабочий – самые высокооплачиваемые вакансии декабря
Общество
460
55 минут назад
1
Оказывается, такси в Липецкой области — очень дешёвое
Дешевле — только в Ингушетии.
«Наиболее низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии, Липецкой и Брянской областях. Ингушетия возглавила пятерку лидеров с самой низкой средней стоимостью такси, там километр поездки обойдется в 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. Замыкают топ-5 Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области», — сообщают «РИА Новости».
Наиболее высокая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре текущего года была в Ненецком (стоимость одного километра поездки на такси составила 170 рублей), Ямало-Ненецком (154,55 рубля) и Чукотском (125 рублей) автономных округах. А в целом же по стране (без учета данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям) средняя стоимость одного километра поездки на такси в ноябре 2025 года составила 47,5 рубля.
0
1
2
1
4
Комментарии (1)