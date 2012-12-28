Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
Новолипецкий металлургический комбинат объявляет набор школьников 13-16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Участников познакомят с НЛМК и помогут определиться с будущей профессией.
Профориентационные встречи пройдут и для родителей. Их познакомят с базовыми учебными заведениями НЛМК, условиями поступления и поддержкой студентов от комбината.
Первая в 2026 году волна «Корпорации дети» стартует 15 января, вторая — 2 февраля. Занятия будут проходить два раза в неделю, по вторникам и четвергам, с 15.00 до 17.00 в Центре карьеры НЛМК на ул. Советской, 25. Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно по ссылке или по телефону: +7(4742) 447-447.
