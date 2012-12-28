Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья

От 50% до 75% от стоимости аренды предлагается компенсировать молодым семьям законопроектом, который рассмотрит областной Совет.

В повестку последней сессии Липецкого областного Совета за 2025 год внесен законопроект о поддержке молодых семей, не имеющих своего жилья, сообщил в своем Telegram-канале спикер Владимир Сериков.Если депутаты одобрят закон, то молодые родители при рождении первого ребенка, пока ему не исполнится три года, смогут рассчитывать на компенсацию 50% стоимости аренды жилья, или на 15 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — пока младшему ребенку не исполнится три года — на 75% стоимости аренды, или на 20 тысяч рублей.