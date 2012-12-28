Все новости
Пустующий дом в Желтых Песках с горящими конфорками вскрыли городские спасатели
Общество
Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
«Сложная гидравлическая обстановка»: в сталинке на площади Ленина чуть теплые батареи
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
На Центральном рынке выявили баранину с паразитами
Общество
В Липецке полностью закрыты шесть школ
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%
Здоровье
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
Общество
сегодня, 15:12
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья

От 50% до 75% от стоимости аренды предлагается компенсировать молодым семьям законопроектом, который рассмотрит областной Совет.

В повестку последней сессии Липецкого областного Совета за 2025 год внесен законопроект о поддержке молодых семей, не имеющих своего жилья, сообщил в своем Telegram-канале спикер Владимир Сериков.

Если депутаты одобрят закон, то молодые родители при рождении первого ребенка, пока ему не исполнится три года, смогут рассчитывать на компенсацию 50% стоимости аренды жилья, или на 15 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — пока младшему ребенку не исполнится три года — на 75% стоимости аренды, или на 20 тысяч рублей.
льготы
облсовет
Комментарии (6)

State
26 минут назад
Когда ввели льготную ипотеку, стоимость жилья увеличилась более чем в 2 раза за несколько лет. Если молодые семьи клюнут на данную инициативу, то цены аренды квартир вырастут в те же 2 раза, и выгода от компенсации в 50% будет около нуля, а ведь еще и коммунальные услуги нужно оплачивать, детей питать, одевать. Несерьезное предложение в стране с резким падением населения пока не видно что бы государство что-то кардинальное предпринимало для увеличения рождаемости.
Нонка
38 минут назад
Все молодые мамы уже привыкли -родители помогут вот и тянут пенсионеры лямку рабочие лошади а не старики Как бы детям то помочь.....
Житель
48 минут назад
А что когда ребенку исполнится 3 года пусть семья влезает в долговую кабалу? Для кого помощь пишите для мигрантов которые только и рожают и на пособиях сидят?
Бабка Первая
1 минуту назад
Пусть мама отдаёт ребёнка в детсад и выходит на работу. А мигранты не имеют право на госпомощь.
мультик
54 минуты назад
Ехал я в 343-м автобусе. Встретились две молодые девушки, обе беременные. Одна говорит другой: "Я пойду как мать-одиночка" и раздает советы своей знакомой, чтобы та тоже не записывала сына на отца, и перечисляет, какие преференции быть матерью-одиночкой.
Нервная мать
56 минут назад
А как исполнится 3 года? На улицу идти? Или к родителям на шею? Там ребенок подрастет, места больше надо. Родители сами в кабале сидят ипотечной.
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
