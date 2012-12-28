Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Общество
427
сегодня, 15:12
6
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
От 50% до 75% от стоимости аренды предлагается компенсировать молодым семьям законопроектом, который рассмотрит областной Совет.
Если депутаты одобрят закон, то молодые родители при рождении первого ребенка, пока ему не исполнится три года, смогут рассчитывать на компенсацию 50% стоимости аренды жилья, или на 15 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующих детей — пока младшему ребенку не исполнится три года — на 75% стоимости аренды, или на 20 тысяч рублей.
1
0
0
4
4
Комментарии (6)