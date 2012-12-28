Все новости
Здоровье
186
41 минуту назад
3

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%

За неделю заболели 8 047 человек. У 221 выявлен грипп и у 118 — коронавирус.

С 8 по 14 декабря в Липецкой области количество заболевших ОРВИ оказалось на 21,2% выше уровня предыдущей недели: всего зарегистрировано 8 047 случаев ОРВИ, в том числе 221 случай гриппа.

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости выше уровня эпидпорога на 14,8%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 69% всех случаев ОРВИ.

Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.

Коронавирусом за неделю заболели 118 человек, что на 14,6% выше уровня предыдущей недели.

По состоянию на 15 декабря в области привито против гриппа 670 875 человек (59% населения), в том числе привиты 172 321 ребенок и 482 088 взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 17504 человека.
ОРВИ
грипп
коронавирус
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Шапокляк
24 минуты назад
шататься мень нужно!!!
Ответить
доктор Пилюлькин
25 минут назад
Нечего шляться по улице. Сидите лучше дома.
Ответить
Безмасочник
12 минут назад
В противогазе можно! Дома сучно сидеть.
Ответить
