Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидпорог на 14,8%
За неделю заболели 8 047 человек. У 221 выявлен грипп и у 118 — коронавирус.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости выше уровня эпидпорога на 14,8%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 69% всех случаев ОРВИ.
Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболели 118 человек, что на 14,6% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 15 декабря в области привито против гриппа 670 875 человек (59% населения), в том числе привиты 172 321 ребенок и 482 088 взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 17504 человека.
