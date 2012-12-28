Все новости
Поваленную ветром ёлку уже поставили на место
Общество
В Липецкой области снег снова ушел отдыхать, морозы остались
Погода в Липецке
В районе Тракторного – большое отключение холодной воды
Общество
Это фиаско, братан! «Липецк» вёл в счете 4:0 и… проиграл
Спорт
В третий раз за сутки жёлтый уровень
Происшествия
Липчанин украл туристическую палатку в спортивном магазине
Происшествия
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Кот Гуччи проглотил резиновую таксу
Общество
В Ельце починили новогодний фонарь и разрушенные ветром остановки
Общество
Желтый уровень действовал почти 6 часов
Общество
В России
73
сегодня, 10:04

В Ростове тысячи домов и соцобъектов остались без отопления и горячей воды

В Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города.

Утром 15 декабря в Ростовских тепловых сетях сообщили о внештатной ситуации на ТЭЦ-2, оставившей без отопления значительную часть города. Причиной аварии стал обнаруженный специалистами дефект внутристанционного трубопровода.

В Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города, — рассказала в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Под отключение так же попадает часть домов в Ленинском районе.

По данным Ростовских тепловых сетей, в данный момент проводятся работы по устранению дефекта.

Отключения связаны с ремонтными работами на Ростовской ТЭЦ-2, где был обнаружен дефект теплофикационного оборудования. Работы специалисты планируют завершить до конца суток.

Оперативно принимаются все необходимые меры для восстановления нормативных параметров теплоснабжения, — говорится в официальном сообщении организации.
тепло
отопление
авария
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
