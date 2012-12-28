Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
В России
73
сегодня, 10:04
В Ростове тысячи домов и соцобъектов остались без отопления и горячей воды
В Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города.
В Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города, — рассказала в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
Под отключение так же попадает часть домов в Ленинском районе.
По данным Ростовских тепловых сетей, в данный момент проводятся работы по устранению дефекта.
Отключения связаны с ремонтными работами на Ростовской ТЭЦ-2, где был обнаружен дефект теплофикационного оборудования. Работы специалисты планируют завершить до конца суток.
Оперативно принимаются все необходимые меры для восстановления нормативных параметров теплоснабжения, — говорится в официальном сообщении организации.
0
0
0
0
0
Комментарии