11 минут назад
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Бабуля не вписалась в современную реальность и не знала, что ПВЗ оборудованы видеокамерами.
Одну из краж совершила 71-летняя пенсионерка. Бабуля заприметила мобильник, который беспечно оставила без присмотра в пункте выдачи заказов администратор маркетплейса. Пенсионерка разработала целую схему похищения телефона: как бы случайно прихватила его вместе со своим заказом, а затем в примерочной переложила его в собственную сумку. Далее бабушка оформила возврат товаров и с уверенным видом покинула ПВЗ вместе с добычей. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Все действия похитительницы бесстрастно фиксировала видеокамера.
Вторая обвиняемая – 43 летняя женщина увела телефон у своей подруги, причинив ущерб на 4 тысячи рублей. Женщина не ведала сомнений и сразу начала пользоваться гаджетом, вставив новую сим-карту.
Обеих подозреваемых будут судить по статье 158 УК РФ, которая предусматривает до 2-х лет лишения свободы. При этом одной из дамочек грозит срок до 5 лет, поскольку кража оформлена, как причинение значительного материального ущерба пострадавшей стороне.
