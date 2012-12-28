Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено

Город зализывает раны после удара стихии.

Мэр Липецка Роман Ченцов рассказал, как прошли сутки под ударом урагана, скорость ветра которого достигал 20 м/с:

«Сегодня был непростой день, но благодаря слаженной работе всех оперативных и аварийных служб ситуация урегулирована.

Вода вернулась в дома жителей. Работа всех трех водозаборов восстановлена, резервуары наполнены, давление в ближайшее время стабилизируется.

Работы по восстановлению электроснабжения – на завершающей стадии. Продолжаются мероприятия по устранению локальных нарушений.

Все упавшие деревья, в том числе на линиях освещения и проводах, распилены и убраны с проезжей части. К сожалению, не обошлось без повреждений автомобилей. Завтра продолжится работа по вывозу веток и устранению последствий».