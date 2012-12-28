Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Общество
45 минут назад
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Город зализывает раны после удара стихии.
«Сегодня был непростой день, но благодаря слаженной работе всех оперативных и аварийных служб ситуация урегулирована.
Вода вернулась в дома жителей. Работа всех трех водозаборов восстановлена, резервуары наполнены, давление в ближайшее время стабилизируется.
Работы по восстановлению электроснабжения – на завершающей стадии. Продолжаются мероприятия по устранению локальных нарушений.
Все упавшие деревья, в том числе на линиях освещения и проводах, распилены и убраны с проезжей части. К сожалению, не обошлось без повреждений автомобилей. Завтра продолжится работа по вывозу веток и устранению последствий».
