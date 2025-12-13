Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Легкомоторный самолет упал в Подмосковье
Сообщается, что один пилот не пострадал, а у второго — перелом ноги. Связь с ними нестабильная, но экипажу удалось передать свои примерные координаты. Поиски воздушного судна продолжаются.
Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки около 16:30. На борту находились два человека, они оба выжили.
Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения. Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета.
