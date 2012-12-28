В управлении парками Ельца предостерегли посетителей об опасности

Сильный ветер может поломать ветви деревьев, поэтому ельчан, несмотря на выходной день, в парки не приглашают.

«В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков, ожидаются неблагоприятные погодные условия (сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с)! Порывистый ветер способен сломать ветки не только старых и сухих деревьев, но и крепких молодых. В связи с этим просим вас быть осторожнее и на время воздержаться от посещения парков. Будьте осторожны! Берегите себя!», — говорится в сообщении МАУК «Городские парки» Ельца.Напомним, как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин, шквалистый ветер уже повалил несколько деревьев и повредил новогодние украшения на «Елецком Арбате» - улице Мира, включая инсталляцию «Новогодний фонарь». Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя последствия. Градоначальник призвал ельчан быть предельно внимательными на улицах и избегать потенциально опасных участков.