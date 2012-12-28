Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
В управлении парками Ельца предостерегли посетителей об опасности
Сильный ветер может поломать ветви деревьев, поэтому ельчан, несмотря на выходной день, в парки не приглашают.
Напомним, как сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин, шквалистый ветер уже повалил несколько деревьев и повредил новогодние украшения на «Елецком Арбате» - улице Мира, включая инсталляцию «Новогодний фонарь». Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, устраняя последствия. Градоначальник призвал ельчан быть предельно внимательными на улицах и избегать потенциально опасных участков.
