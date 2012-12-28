Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Читать все
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Экономика
Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды
Происшествия
Выходные в Липецке: привет из 90-х, юбилей знаменитого оркестра и наконец-то пришла зима
Общество
Красный уровень — отбой, желтый — сохраняется
Происшествия
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
Происшествия
На проспекте Победы затопило ещё одно нежилое помещение
Общество
В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: по городу раскатывал подросток без прав, расширение улицы Зои Космодемьянской и ожидание метели
Общество
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Происшествия
В Ельце и пяти округах введен красный уровень, на территории все области — желтый
Происшествия
Читать все
Происшествия
297
сегодня, 09:05
6

В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника

19-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.

В полицию Лебедянского района с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с 9 по 11 октября от лица её родственника в социальных сетях ей поступали сообщения с просьбами о финансовой помощи. Доверяя близкому человеку, она в течение трёх дней переводила деньги на указанный банковский счёт. Позже выяснилось, что её родственник не отправлял подобных просьб, а общая сумма ущерба составила 115 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был быстро установлен и задержан подозреваемый — 19-летний житель города Лебедяни. По данным следствия, молодой человек, будучи знакомым родственника потерпевшей, получил доступ к его телефону и от его имени вступил в переписку с женщиной для хищения денег, которые он затем потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мошенничество
кража
0
0
2
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
О ес
32 минуты назад
После 2хсуток без инета, как глоток родниковой воды
Ответить
Александр Н.
34 минуты назад
Молодой да ранний,только халява счастья не принесла,испоганил себе жизнь.
Ответить
Виктор
сегодня, 09:17
Позвонить родственнику ума не хватило ?
Ответить
Маша
сегодня, 09:16
Где вода господа? Со вчерашнего вечера нет ни горячей ни холодной на Университетском, и судя по звонку ЕДС еще у половины города. А в новостях ни слова...
Ответить
Не переживайте,
31 минуту назад
вода ещё должна быть в автомате
Ответить
Виктор
36 минут назад
Это новый способ экономии
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить