В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника
19-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.
Сотрудниками уголовного розыска был быстро установлен и задержан подозреваемый — 19-летний житель города Лебедяни. По данным следствия, молодой человек, будучи знакомым родственника потерпевшей, получил доступ к его телефону и от его имени вступил в переписку с женщиной для хищения денег, которые он затем потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
