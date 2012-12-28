В Лебедянском районе задержан мошенник, похитивший деньги у женщины через аккаунт её родственника

19-летнему местному жителю грозит до 5 лет лишения свободы.

В полицию Лебедянского района с заявлением обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что с 9 по 11 октября от лица её родственника в социальных сетях ей поступали сообщения с просьбами о финансовой помощи. Доверяя близкому человеку, она в течение трёх дней переводила деньги на указанный банковский счёт. Позже выяснилось, что её родственник не отправлял подобных просьб, а общая сумма ущерба составила 115 тысяч рублей.Сотрудниками уголовного розыска был быстро установлен и задержан подозреваемый — 19-летний житель города Лебедяни. По данным следствия, молодой человек, будучи знакомым родственника потерпевшей, получил доступ к его телефону и от его имени вступил в переписку с женщиной для хищения денег, которые он затем потратил на личные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.