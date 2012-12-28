В Липецкую область заглянет зима

Температура ночью и днем будет почти одинаковой.





В ближайшие трое суток территория Липецкой области окажется в тылу североатлантического циклона — ожидается похолодание, пройдет снег. 13 декабря с прохождением холодного атмосферного фронта усилится северный ветер, порывы составят до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, днем местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице будет от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до -7.В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью сильный снег, метель, днем слабый снег. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от -4 до -6.День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 27 градусов мороза.