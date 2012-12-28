Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Погода в Липецке
53 минуты назад
В Липецкую область заглянет зима
Температура ночью и днем будет почти одинаковой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, днем местами небольшой снег, местами гололедица. Ветер северный, 9-14 м/сек, временами порывы до 15-20 м/сек. Ночью на улице будет от -3 до -8 градусов, днем — от -2 до -7.
В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью сильный снег, метель, днем слабый снег. Температура воздуха ночью составит от -5 до -7 градусов, днем — от -4 до -6.
День 13 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 27 градусов мороза.
