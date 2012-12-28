Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
В России
2 минуты назад
В РФ разработали новую систему защиты регионов от БПЛА
В России создана и испытана платформа для защиты гражданских объектов от беспилотников.
«Базой для системы стал комплекс «Юпитер». Изначально он создавался для организации воздушного движения беспилотной авиации в регионах. В нашей системе он обеспечил единое управление и обработку данных, поступающих от специализированных средств. Комплекс может планировать и контролировать выполнение полетов, фиксировать отклонения от полетных планов. Решение также позволяет выявлять беспилотные воздушные суда, которые летят без соответствующих разрешений и идентификаторов, прогнозировать угрозы и выдавать информацию в системы противодействия», — пояснили в компании.
В состав комплекса входят средства разведки, система видеонаблюдения, оптико-тепловизионный комплекс, а также системы постановки помех и дрон-перехватчик «Кинжал».
Разработка дронов-перехватчиков сегодня стала одним из наиболее перспективных направлений, — сообщил военный эксперт Юрий Лямин.
«Ракета при перехвате может промахнуться и нанести ущерб объектам на земле. Дрон-перехватчик, особенно если он кинетический, без взрывчатки, безопаснее, его можно размещать на большом количестве гражданских объектов. Такие разработки сейчас идут в разных странах», — пояснил он.
