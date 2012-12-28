Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Внимание! Ракетная опасность
Происшествия
10 БПЛА сбиты этой ночью над областью
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
В области введен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино с Ларисой Долиной, стриптиз, люди, которые ни к чему не стремятся
Общество
Объявлен отбой ракетной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе
Общество
Вице-губернатор Роман Балашов: «Может, каких-то других людей сюда позовем?»
Общество
«ВАЗ» опрокинулся на сельской дороге: травмы получили трое
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Читать все
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Владимир Сериков: «Бюджет на три года отвечает требованиям устойчивого социально-экономического развития региона»
Общество
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Жителям улицы Папина приходится прыгать в собственном дворе
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Дроппер из Йошкар-Олы вернёт многодетной матери 80 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Экономика
160
57 минут назад
4

Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз

После короткой недельной остановки цены на бензин снова чуть снизились. 

После пяти недель снижения и недельной остановки цены на бензин снова немного снизились по данным статистического наблюдения. При том, продолжил дорожать бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо со 2 по 8 декабря.

Цена на бензин в целом снизилась на прошлой неделе на 0,1% и составила 63,86 рубля против 63,95 рубля за литр неделей ранее. Из четырех наблюдаемых видов топлива подешевел на 0,2% бензин АИ-92 — с 60,56 рубля до 60,43 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,1% и составила 65,78 рубля (на 1 декабря — 65,85 рубля). Также, на 0,1%, подешевело дизельное топливо, с 71,53 рубля до 71,48 рубля за литр. Во всех случаях падение цены составило менее 10 копеек за литр. 

Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, или 20 копеек — с 89,60 рубля до 89,80 рубля за литр. 
топливо
цены
0
0
0
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
4 минуты назад
Казалось бы по обьективным причинам цены на топливо должны подскочить . Но сейчас нужна стабильность и не только с ценами на топливо! Респект !
Ответить
Не тот город
37 минут назад
6 раз вверх один раз вниз
Ответить
алкаш
45 минут назад
как обычно на две копейки
Ответить
Вова
47 минут назад
Скажите на какой заправке упали цены.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить