Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз

После короткой недельной остановки цены на бензин снова чуть снизились.

После пяти недель снижения и недельной остановки цены на бензин снова немного снизились по данным статистического наблюдения. При том, продолжил дорожать бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо со 2 по 8 декабря.Цена на бензин в целом снизилась на прошлой неделе на 0,1% и составила 63,86 рубля против 63,95 рубля за литр неделей ранее. Из четырех наблюдаемых видов топлива подешевел на 0,2% бензин АИ-92 — с 60,56 рубля до 60,43 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 0,1% и составила 65,78 рубля (на 1 декабря — 65,85 рубля). Также, на 0,1%, подешевело дизельное топливо, с 71,53 рубля до 71,48 рубля за литр. Во всех случаях падение цены составило менее 10 копеек за литр.Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,2%, или 20 копеек — с 89,60 рубля до 89,80 рубля за литр.