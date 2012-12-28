Прокуратура попросила липецкую мэрию найти средства на строительство новой школы в «Университетском»
Фиктивно утилизировавший строительные отходы подрядчик должен вернуть 1,1 миллиона рублей
Происшествия
251
сегодня, 11:34
49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке
Еще один человек был эвакуирован.
Огонь повредил отделку квартиры и имущество на девяти квадратных метрах.
Два пожара вчера произошли в Липецке: на улице Тельмана горела бытовка, а в девятиэтажке на проспекте Победы в районе автовокзала пожарные потушили электрощитовую.
0
0
1
0
0
Комментарии