49-летний мужчина пострадал во время пожара в грязинской пятиэтажке

Утром 10 декабря в Грязях на улице Карьерной 49-летний мужчина пострадал во время пожара в одной из квартир пятиэтажного дома. Еще один человек был эвакуирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил отделку квартиры и имущество на девяти квадратных метрах.Два пожара вчера произошли в Липецке: на улице Тельмана горела бытовка, а в девятиэтажке на проспекте Победы в районе автовокзала пожарные потушили электрощитовую.