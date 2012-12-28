Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Чуть более 375 миллиардов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-октябре. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 2,1%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения оборот составил 338,4 тысячи рублей.
Траты на непродовольственные товары за десять месяцев составили 201,6 миллиарда рублей, на 8,7% больше, чем годом ранее. Расходы на продукты питания и табачные изделия, напротив, сократились на 5,1%, до 173,5 миллиарда рублей. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.
На общепит липчане потратили в январе-октябре 14,6 миллиарда рублей, на 8,4% больше, чем год назад. В расчете на душу населения оборот общественного питания составил 13,1 тысячи рублей.
