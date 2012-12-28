Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит

Чуть более 375 миллиардов рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-октябре. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 2,1%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения оборот составил 338,4 тысячи рублей.



