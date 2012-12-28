$76,80
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
В области введен желтый уровень угрозы
Происшествия
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
Плехановский мост откроется ночью
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Похудел под домашним арестом на 15 килограммов, вот-вот разведётся, на СВО не пойдёт
Происшествия
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
«Пацаны, это м*****, вали их» против цитаты Бернарда Шоу
Происшествия
«Вот такое столпотворение»
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Умер создатель Елецкого университета Валерий Кузовлев
Общество
Первый снег в Липецке
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
15 декабря в Липецке заработают ёлочные базары
Общество
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
Происшествия
В области введен желтый уровень угрозы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Объявлен отбой воздушной опасности
В Липецкой области объявлен отбой желтого уровня «Воздушная опасность».
Комментарии (1)
