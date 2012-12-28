20-летний и 24-летний парни обокрали гараж

Добычей стали триммер и пила.

20-летний и 24-летний липчане задержаны по подозрению в краже из гаража 30-летнего мужчины бензинового триммера и циркулярной аккумуляторной пилы.«В гараж они проникли, повредив замок. Ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину», cанкции которой до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.