Происшествия
сегодня, 09:26
20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Добычей стали триммер и пила.
«В гараж они проникли, повредив замок. Ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину», cанкции которой до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
