В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью

С 10 по 16 декабря включительно школа №60 Липецка полностью перешла на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ.По данным пресс-службы департамента образования Липецка, по состоянию на 9 декабря в городе дистанционное обучение введено в 100 классах в 29 школах плюс одна школа — №60 закрыта полностью.Число закрытых классов со вчерашнего дня прибавилось с 73 до 100, а вот количество школ с частично закрытыми классами уменьшилось с 31 до 29.Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.За первую неделю декабря в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 21,4%, всего зарегистрировано 6642 случая ОРВИ (в том числе 131 случай гриппа). При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 14,17%.