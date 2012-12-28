Все новости
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Общество
379
сегодня, 16:44
1

В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью

Школа №60 Липецка полностью перешла на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ.

С 10 по 16 декабря включительно школа №60 Липецка полностью перешла на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ.

По данным пресс-службы департамента образования Липецка, по состоянию на 9 декабря в городе дистанционное обучение введено в 100 классах в 29 школах плюс одна школа — №60 закрыта полностью.

Число закрытых классов со вчерашнего дня прибавилось с 73 до 100, а вот количество школ с частично закрытыми классами уменьшилось с 31 до 29.

Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За первую неделю декабря в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 21,4%, всего зарегистрировано 6642 случая ОРВИ (в том числе 131 случай гриппа). При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 14,17%.
Комментарии (1)

Хе
сегодня, 16:48
Детей много болеют чего ждём опять
