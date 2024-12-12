Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине

Горожан ждут спектакль, вечерний концерт и новогоднее убранство общественного транспорта. А также – тот самый Юрьев день.

Днём в Липецке от 0 до –2 градусов и по-прежнему без существенных осадков.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Школьная, 24.









- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.









В XI веке в Киеве был освящён храм Георгия Победоносца, в годовщину этого события и появился праздник.









Греческий воин Георгий совершил подвиг у Бейруте и стал почитаемым русским святым

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Невозможное вечное...» (16+).













Фото vk.com/teatrpodderevom

В 18:00 в Детской музыкальной школе искусств №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт Нескучная классика» (6+).









С этой недели липецкие городские автобусы начали украшать к Новому году. Праздничную иллюминацию установили в автобусах №30, 343, 346, 317 и 330, правда – выборочно. Но если вам повезёт прокатиться в светящемся, транспорте, возможно, это поднимет новогоднее настроение.









Автобус рассчитан на перевозку одновременно 109 пассажиров, есть возможность доставить до места назначения и инвалидов-колясочников.









Раньше для таких операций пациентам приходилось ездить в федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга или Пензы.









У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику.









- ул. 4-й Пятилетки, 7, 10;- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 2в, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а;- ул. Амурская, 2, 4;- ул. Гагарина, 77а;- ул. Гайдара, 2, 2а, 2б, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23;- ул. Горняцкая, 4;- ул. Качалова, 1, 3, 5;- ул. Комсомольская, 22;- ул. Котовского, 19, 23, 37;- ул. Кротевича, 1, 3, 5;- ул. Кочубея, 1;- ул. Луначарского, 6а;- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18;- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;- ул. Орловская, 31;- ул. Советская, 69;- ул. Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26;В частном секторе расстанутся с комфортом обитатели улиц 4-й Пятилетки, Амурской, Антипова, Верхней, Гайдара, Джамбула, Киевской, Комсомольской, Короленко, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Луначарского, Морозова, Нахимова, Орловской, Пригородной, Шкатова, Школьной, Шмидта, Фрунзе, Чаплыгина.С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;Сориентироваться в городском движении помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Без них можно надолго застрять в пробке.Сегодня по старому стилю 26 ноября, тот самый Юрьев день. До конца XVI века крепостные крестьяне имели возможность перейти к новому хозяину: за неделю до Юрьева дня и в течение недели после. Но потом это право у них отняли….Юрьев день венчал сельскохозяйственный год, все работы должны быть завершены и помещики с крестьянами урегулировали свои финансовые и хозяйственные отношения. Из этого вырос обычай – до Юрьева дня отдавать долги. Если этого не сделать, то по примете весь следующий год можно проходить в должниках.Сап праздник связан с именем Георгия (Юрия) Победоносца, одного из самых почитаемых в России святых. Он родился в III веке нашей эры в Каппадокии (в современной Турции), был полководцем, принял христианство, за что и был казнён. Но продолжал совершать подвиги и после смерти, например, поразил копьём змея. Это случилось в Бейруте.Ещё сегодня День грузчика, День рождения Рождественский открытки (появились в Англии в середине XIX века), а ещё – Международный день жертв геноцида и Международный день борьбы с коррупцией, ох…Древняя трогательная легенда о Розе и Соловье, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. О том, что иногда величайшие поступки остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее. Режиссёр – основатель знаменитого «Театра Под Деревом» Иван Карпов. В ролях Иван Карпов и Дина Кюнбергер.Выступать будут взрослые музыканты ансамбля русских народных инструментов «Мозаика. В очередной раз продемонстрируют, что при помощи инструментов, знакомых с давних веков, можно сыграть абсолютно любую музыку – от классики до современных композиций.Компания «ЛПТ» получила новый автобус «ЛиАЗ-529265», который теперь будет тестировать в течение 3-х месяцев.Если испытания пройдут успешно, для перевозок липчан начнут закупать автобусы этой модели производства Ликинского автозавода.В Липецкой областной клинической больнице впервые провели операцию на открытом сердце. Вмешательство прошло успешно, возможность проведения сложнейшей процедуры появилась благодаря созданию собственного кардиохирургического центра. Появились операционные и специализированные операции, было закуплено высокотехнологичное оборудование.Как сообщили в правительстве Липецкой области, в 2026 году в центре планируют провести до 300 кардиохирургических операций, из которых около 100 будут выполняться на открытом сердце.Каждый третий липчанин планирует провести новогодние каникулы дома. Об этом в опросе SuperJob заявили 32% респондентов.Судя по их пояснениям, наиболее популярными во время отдыха занятиями станут общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт. А некоторые и вовсе предадутся ничего не деланию и планируют хорошенько выспаться.Поездки по России планируют 3%, самые популярные направления – Москва и Санкт-Петербург. За границу отправится только 1% опрошенных, в топе стран Таиланд, Египет и ОАЭ.Граждане, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома – 37% и в гостях – 9%. Те, кто имеет доход от 150 тысяч рублей в месяц, чаще отправятся на дачи – 9% и в путешествия – 5%.