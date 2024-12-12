40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Горожан ждут спектакль, вечерний концерт и новогоднее убранство общественного транспорта. А также – тот самый Юрьев день.
Днём в Липецке от 0 до –2 градусов и по-прежнему без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, 2в, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а;
- ул. Амурская, 2, 4;
- ул. Гагарина, 77а;
- ул. Гайдара, 2, 2а, 2б, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- ул. Горняцкая, 4;
- ул. Качалова, 1, 3, 5;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Кротевича, 1, 3, 5;
- ул. Кочубея, 1;
- ул. Луначарского, 6а;
- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18;
- ул. Нахимова, 5, 6, 8, 10;
- ул. Орловская, 31;
- ул. Советская, 69;
- ул. Шкатова, 1, 4, 7, 23, 25, 26;
- ул. Школьная, 24.
В частном секторе расстанутся с комфортом обитатели улиц 4-й Пятилетки, Амурской, Антипова, Верхней, Гайдара, Джамбула, Киевской, Комсомольской, Короленко, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Луначарского, Морозова, Нахимова, Орловской, Пригородной, Шкатова, Школьной, Шмидта, Фрунзе, Чаплыгина.
Отключение воды
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95.
Пробки
Сориентироваться в городском движении помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Без них можно надолго застрять в пробке.
Вот тебе, бабушка….
Сегодня по старому стилю 26 ноября, тот самый Юрьев день. До конца XVI века крепостные крестьяне имели возможность перейти к новому хозяину: за неделю до Юрьева дня и в течение недели после. Но потом это право у них отняли….
Юрьев день венчал сельскохозяйственный год, все работы должны быть завершены и помещики с крестьянами урегулировали свои финансовые и хозяйственные отношения. Из этого вырос обычай – до Юрьева дня отдавать долги. Если этого не сделать, то по примете весь следующий год можно проходить в должниках.
Сап праздник связан с именем Георгия (Юрия) Победоносца, одного из самых почитаемых в России святых. Он родился в III веке нашей эры в Каппадокии (в современной Турции), был полководцем, принял христианство, за что и был казнён. Но продолжал совершать подвиги и после смерти, например, поразил копьём змея. Это случилось в Бейруте.
В XI веке в Киеве был освящён храм Георгия Победоносца, в годовщину этого события и появился праздник.
Греческий воин Георгий совершил подвиг у Бейруте и стал почитаемым русским святым
Ещё сегодня День грузчика, День рождения Рождественский открытки (появились в Англии в середине XIX века), а ещё – Международный день жертв геноцида и Международный день борьбы с коррупцией, ох…
Вечерний спектакль
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут спектакль «Невозможное вечное...» (16+).
Фото vk.com/teatrpodderevom
Древняя трогательная легенда о Розе и Соловье, где хрупкость мечты встречается с жестокостью реальности, а истинная красота рождается в жертве. О том, что иногда величайшие поступки остаются незамеченными, но именно они делают мир прекраснее. Режиссёр – основатель знаменитого «Театра Под Деревом» Иван Карпов. В ролях Иван Карпов и Дина Кюнбергер.
Нескучная классика
В 18:00 в Детской музыкальной школе искусств №10 (ул. Мичурина, 30) состоится концерт Нескучная классика» (6+).
Выступать будут взрослые музыканты ансамбля русских народных инструментов «Мозаика. В очередной раз продемонстрируют, что при помощи инструментов, знакомых с давних веков, можно сыграть абсолютно любую музыку – от классики до современных композиций.
Автобусы в огоньках
С этой недели липецкие городские автобусы начали украшать к Новому году. Праздничную иллюминацию установили в автобусах №30, 343, 346, 317 и 330, правда – выборочно. Но если вам повезёт прокатиться в светящемся, транспорте, возможно, это поднимет новогоднее настроение.
Фото lipetskcity.ru
И ещё о транспорте
Компания «ЛПТ» получила новый автобус «ЛиАЗ-529265», который теперь будет тестировать в течение 3-х месяцев.
Автобус рассчитан на перевозку одновременно 109 пассажиров, есть возможность доставить до места назначения и инвалидов-колясочников.
Фото lipetskcity.ru
Если испытания пройдут успешно, для перевозок липчан начнут закупать автобусы этой модели производства Ликинского автозавода.
Операции на открытом сердце теперь и в Липецке
В Липецкой областной клинической больнице впервые провели операцию на открытом сердце. Вмешательство прошло успешно, возможность проведения сложнейшей процедуры появилась благодаря созданию собственного кардиохирургического центра. Появились операционные и специализированные операции, было закуплено высокотехнологичное оборудование.
Раньше для таких операций пациентам приходилось ездить в федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга или Пензы.
Как сообщили в правительстве Липецкой области, в 2026 году в центре планируют провести до 300 кардиохирургических операций, из которых около 100 будут выполняться на открытом сердце.
Новогодние каникулы
Каждый третий липчанин планирует провести новогодние каникулы дома. Об этом в опросе SuperJob заявили 32% респондентов.
Судя по их пояснениям, наиболее популярными во время отдыха занятиями станут общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт. А некоторые и вовсе предадутся ничего не деланию и планируют хорошенько выспаться.
У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику.
Поездки по России планируют 3%, самые популярные направления – Москва и Санкт-Петербург. За границу отправится только 1% опрошенных, в топе стран Таиланд, Египет и ОАЭ.
Граждане, зарабатывающие до 80 тысяч рублей в месяц, чаще планируют провести время дома – 37% и в гостях – 9%. Те, кто имеет доход от 150 тысяч рублей в месяц, чаще отправятся на дачи – 9% и в путешествия – 5%.
