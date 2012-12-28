40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела

Ночью по пути в магазин горожанин повредил чужую машину.



Липецкий отдел полиции №3 возбудил уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества в отношении 40-летнего горожанина. Как установили полицейские, ночью 26 ноября он повредил автомобиль «Форд».«По дороге в магазин он увидел автомобиль, который, по его мнению, был припаркован не по правилам. Этот факт его разозлил, и он повредил два зеркала заднего вида, поцарапал боковое заднее стекло и капот», — сообщает областное управление МВД.Ущерб владельца машины составил 56 000 рублей. В полиции липчанин сознался в содеянном.