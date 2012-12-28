Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
Антициклон задержится в Липецкой области еще на один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: кто ненавидит Новый год, войны с коллегами на работе
Общество
В 9-м микрорайоне и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
И вновь жёлтый уровень
Происшествия
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
У поликлиники на Петра Смородина умер мужчина
Происшествия
На борьбу с первым снегом в Липецке ночью вывели 19 пескоразбрасывателей и пять тракторов
Общество
Выделение отдельных полос для автобусов мэрия отложила на потом
Общество
Автобус-призрак: 36-й маршрут в Липецке возит воздух
Общество
39-летнего липчанина насмерть придавило «Жигулями»
Происшествия
Три автомобиля опрокинулись на дорогах области
Происшествия
За неделю зарегистрированы 131 случай гриппа и 103 — коронавируса
Здоровье
Воры-гастролёры под видом газовиков украли у 93-летней пенсионерки 70 тысяч рублей
Происшествия
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Происшествия
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Общество
Читать все
Происшествия
73
7 минут назад

40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела

Ночью по пути в магазин горожанин повредил чужую машину.

Липецкий отдел полиции №3 возбудил уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества в отношении 40-летнего горожанина. Как установили полицейские, ночью 26 ноября он повредил автомобиль «Форд».

«По дороге в магазин он увидел автомобиль, который, по его мнению, был припаркован не по правилам. Этот факт его разозлил, и он повредил два зеркала заднего вида, поцарапал боковое заднее стекло и капот», — сообщает областное управление МВД.

attachment_2-800x600.jpeg

attachment_1-800x600.jpeg

Ущерб владельца машины составил 56 000 рублей. В полиции липчанин сознался в содеянном.

повреждение имущества
0
1
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить