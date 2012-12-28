40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Дорожное агентство Липецкой области выиграло суд с ремонтировавшим мост в Данковском округе подрядчиком
Происшествия
73
7 минут назад
40-летний липчанин взялся наводить порядок с парковкой: теперь он фигурант уголовного дела
Ночью по пути в магазин горожанин повредил чужую машину.
«По дороге в магазин он увидел автомобиль, который, по его мнению, был припаркован не по правилам. Этот факт его разозлил, и он повредил два зеркала заднего вида, поцарапал боковое заднее стекло и капот», — сообщает областное управление МВД.
Ущерб владельца машины составил 56 000 рублей. В полиции липчанин сознался в содеянном.
0
1
0
0
1
Комментарии