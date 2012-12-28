Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых

В Ельце задержан местный житель, обвиняемый в 20 эпизодах мошеннических действий.

В полицию Ельца обратились несколько горожан, получивших уведомления о долгах перед микрофинансовыми организациями. Выяснилось, что от их имени были поданы онлайн-заявки на займы, которые затем переводились на счета злоумышленника.Оперативники задержали 37-летнего ельчанина. Мужчина признался, что с 2023 по 2024 год тайно фотографировал паспорта знакомых и оформлял на их имя кредиты в микрофинансовых организациях. Деньги поступали на его личный счёт.Полицейские задокументировали около 20 эпизодов такой деятельности. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.