Происшествия
сегодня, 09:03
Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых
В Ельце задержан местный житель, обвиняемый в 20 эпизодах мошеннических действий.
Оперативники задержали 37-летнего ельчанина. Мужчина признался, что с 2023 по 2024 год тайно фотографировал паспорта знакомых и оформлял на их имя кредиты в микрофинансовых организациях. Деньги поступали на его личный счёт.
Полицейские задокументировали около 20 эпизодов такой деятельности. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.
