Происшествия
267
сегодня, 09:03
3

Ельчанин набрал кредитов на 200 тысяч по паспортным данным знакомых

В Ельце задержан местный житель, обвиняемый в 20 эпизодах мошеннических действий.

В полицию Ельца обратились несколько горожан, получивших уведомления о долгах перед микрофинансовыми организациями. Выяснилось, что от их имени были поданы онлайн-заявки на займы, которые затем переводились на счета злоумышленника.

Оперативники задержали 37-летнего ельчанина. Мужчина признался, что с 2023 по 2024 год тайно фотографировал паспорта знакомых и оформлял на их имя кредиты в микрофинансовых организациях. Деньги поступали на его личный счёт.

Полицейские задокументировали около 20 эпизодов такой деятельности. Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей.

 Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.
мошенничество
0
0
1
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Йцукен
26 минут назад
Как без паспорта такое возможно? Вина этой микро.
Ответить
*
52 минуты назад
Откуда такие берутся просто руки чешутся.
Ответить
Кузьмич
52 минуты назад
Уголовное дело на МФО распространится ? Микрозайм по фото паспорта, без подтверждения собственником и т.д. Ну, нифига себе !
Ответить
