Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Днем все еще удерживаются плюсовые температуры.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер южный, 2-7 м/сек. Ночью на улице — от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5.
В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2.
День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 30 градусов мороза.
