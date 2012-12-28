Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона

Днем все еще удерживаются плюсовые температуры.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 декабря в Липецкой области облачно, без существенных осадков, местами туман. Ветер южный, 2-7 м/сек. Ночью на улице — от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5.В Липецке облачно, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2 градусов, днем — от 0 до +2.День 4 декабря стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 30 градусов мороза.