Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Общество
32
7 минут назад
В районах Тракторного, Дикого, Сырский Рудника отключат холодную воду
3 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Тракторного, Дикого, Сырского рудника, части Карьера, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: переулок Вишневый, 1а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 47/3, 47/4 по улице Космонавтов.
С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101 по проспекту Победы, №№ 41, 49, 51, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, №№ 59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской. В этот период также обесточат Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».
0
0
0
0
0
Комментарии