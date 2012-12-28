В районах Тракторного, Дикого, Сырский Рудника отключат холодную воду

3 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Тракторного, Дикого, Сырского рудника, части Карьера, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1а в переулке Вишневом, №№ 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 1 в переулке Попова, № 3 по улице Мусоргского, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового, Узорного, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды будет организован по адресу: переулок Вишневый, 1а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 декабря плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 47/3, 47/4 по улице Космонавтов.С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101 по проспекту Победы, №№ 41, 49, 51, 57, 59 по улице Интернациональной, №№ 50, 54, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 5, 7, 10, 10а по улице Пролетарской, №№ 59, 61 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской. В этот период также обесточат Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».