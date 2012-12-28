Разборки в грязинском баре: мужчина бросил бутылку в сотрудницу, а потом угрожал убить посетителя

Задержали и обезоружили дебошира сотрудники Росгвардии.

43-летнего жителя Грязей будут судить за конфликт в баре.По версии следствия, в июне этого года грязинец пришел в городской бар, где на его глазах в тамбуре пьяный мужчина конфликтовал с сотрудницей заведения и даже бросил в её сторону пустую бутылку. Знакомый с работницей бара мужчина вступился за женщину и сделал дебоширу замечание. А тот в ответ достал кухонный нож и направил его в сторону живота защитника женщины, угрожая его зарезать и ругаясь матом.Конфликт между посетителями заведения после продолжился на улице: там 43-летний грязинец также высказывал угрозы убийством, размахивая при этом ножом.На вызов прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали и обезоружили дебошира.— Действия мужчины квалифицированы следствием по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Грязинцу грозит до двух лет лишения свободы, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.