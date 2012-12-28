Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Статистика: три четверти безработных области — горожане
Также среди безработных 68% — женщины.
Уровень занятости населения — он определяется как отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше — составил 62%, сообщает Липецкстат. А уровень безработицы по региону составил 1,6%. Доля безработных выше среди городского населения Липецкой области — из числа всех безработных горожан оказалось 75%. Также среди безработных 68% пришлось на женщин.
