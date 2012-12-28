Статистика: три четверти безработных области — горожане

Также среди безработных 68% — женщины.

594,4 тысячи человек составила в Липецкой области в третьем квартале (июль-сентябрь) численность рабочей силы, из них 9,5 тысячи человек — безработные.Уровень занятости населения — он определяется как отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше — составил 62%, сообщает Липецкстат. А уровень безработицы по региону составил 1,6%. Доля безработных выше среди городского населения Липецкой области — из числа всех безработных горожан оказалось 75%. Также среди безработных 68% пришлось на женщин.