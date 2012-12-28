Все новости
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Общество
В Ельце ищут малолетних вандалов
Происшествия
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +7
Погода в Липецке
Происшествия
356
сегодня, 17:24
3

В Ельце ищут малолетних вандалов

Подростки разломали плитку в сквере имени Бунина.

Видеозапись с хулиганством несовершеннолетних передана в полицию.

В елецком сквере имени Ивана Бунина группа подростков сначала прошлась по выложенным плиткой бортикам клумб, а затем разломала облицовку, — сообщает «Елец ТВ».



Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, сотрудники МБУ «Благоустройство», которые и обнаружили раскуроченные стенки, передали в полицию записи камер наблюдения. Подростков еще не «вычислили», но их поиски продолжаются.

— По факту публикации в СМИ сотрудники ОМВД России по Ельцу организовали проверку, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Фото: vk.com/eletstv
0
0
5
0
1

Комментарии (3)

омсквич
сегодня, 18:00
Это же с какого картона и пластилина надо делать облицовку чтоб ее дети смогли сломать
Зима
53 минуты назад
Давайте все делать из чугуна и бетона чтобы "дети" не могли сломать ..... Так что ли ?!
так
38 минут назад
Давайте все делать из чугуна и бетона чтобы "дети" не могли сломать ..... Так что ли ?! Да!
