Происшествия
сегодня, 17:24
В Ельце ищут малолетних вандалов
Подростки разломали плитку в сквере имени Бунина.
В елецком сквере имени Ивана Бунина группа подростков сначала прошлась по выложенным плиткой бортикам клумб, а затем разломала облицовку, — сообщает «Елец ТВ».
Как рассказали GOROD48 в администрации Ельца, сотрудники МБУ «Благоустройство», которые и обнаружили раскуроченные стенки, передали в полицию записи камер наблюдения. Подростков еще не «вычислили», но их поиски продолжаются.
— По факту публикации в СМИ сотрудники ОМВД России по Ельцу организовали проверку, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Фото: vk.com/eletstv
