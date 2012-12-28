Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Мост на улице Октябрьской откроют к концу недели
С открытием моста возобновятся и прежние схемы движения автобусов.
«Работы завершены в срок. Мост был в изношенном состоянии, поэтому обновили его основательно: усилили конструкции, привели в порядок покрытие, чтобы движение здесь было безопасным», — рассказал глава Липецка.
После завершения ремонта в центре города возобновятся и прежние схемы движения общественного транспорта: по Октябрьской вновь поедут автобусы №№306, 322 и 325. Последний автобус будет заезжать на Октябрьскую по понедельникам и вторникам, в остальные дни недели проследует через Петровский рынок, как и ранее.
Ремонт самого маленького в городе автомобильно-пешеходного моста начался в мае этого года. Он обошелся городскому бюджету в 47 802 137 рублей. Этот мост стал предпоследним, ремонт которого завершен по двухлетней программе реновации городским мостов. Ранее в Липецке были реконструированы мосты на площади Революции, улицах Первомайской и Студеновской. Продолжается ремонт моста на Плехановском спуске.
