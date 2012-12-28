Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Происшествия
940
53 минуты назад
3
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Судебным медикам предстоит узнать причину смерти 68-летнего мужчины.
Осматривавшие труп криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Но их внимание привлекла свежая ссадина на лбу мужчины. Теперь судебным медикам предстоит выяснить, носит ли смерть пенсионера криминальный характер или же он умер от последствий какого-то заболевания — доследственную проверку проводит региональный Следком.
0
8
3
1
0
Комментарии (3)