Происшествия
940
53 минуты назад
3

На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу

Судебным медикам предстоит узнать причину смерти 68-летнего мужчины.

В воскресение на дамбе пруда в селе Пожарово Измалковского округа нашли мертвого мужчину. Он оказался 68-летним местным жителем, злоупотреблявшим спиртным.

Осматривавшие труп криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Но их внимание привлекла свежая ссадина на лбу мужчины. Теперь судебным медикам предстоит выяснить, носит ли смерть пенсионера криминальный характер или же он умер от последствий какого-то заболевания — доследственную проверку проводит региональный Следком.
труп
0
8
3
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
35 минут назад
Сердце наверняка. От хорошей жизни в стране....
Ответить
Может
49 минут назад
сердце? Сходил в магазин цены глянул, вот и прихватило небось
Ответить
Шутки
22 минуты назад
В сторону. Грех это.
Ответить
