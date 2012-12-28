На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу

Судебным медикам предстоит узнать причину смерти 68-летнего мужчины.

В воскресение на дамбе пруда в селе Пожарово Измалковского округа нашли мертвого мужчину. Он оказался 68-летним местным жителем, злоупотреблявшим спиртным.Осматривавшие труп криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Но их внимание привлекла свежая ссадина на лбу мужчины. Теперь судебным медикам предстоит выяснить, носит ли смерть пенсионера криминальный характер или же он умер от последствий какого-то заболевания — доследственную проверку проводит региональный Следком.