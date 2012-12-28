Липчанин выпил уксус и умер

Следком выясняет, было ли это случайностью.

Вчера в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи доставили 66-летнего мужчину с признаками отравления прожигающей жидкостью. Спасти пациента медикам не удалось — в тот же день он умер.При каких обстоятельствах мужчина выпил уксус, разбирается Следственный отдел по Советскому округу СУ СК РФ по Липецкой области. По данным GOROD48, мужчина злоупотреблял спиртным. В воскресенье в тяжелом состоянии на кухне квартиры его нашла жена и вызвала скорую помощь. Женщина пояснила прибывшей бригаде, что муж мог по ошибке выпить уксус.