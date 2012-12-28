Сегодня в Липецке: представители каких профессий довольны своим выбором, что липчане делают втайне от начальства
Липчанин выпил уксус и умер
Следком выясняет, было ли это случайностью.
При каких обстоятельствах мужчина выпил уксус, разбирается Следственный отдел по Советскому округу СУ СК РФ по Липецкой области. По данным GOROD48, мужчина злоупотреблял спиртным. В воскресенье в тяжелом состоянии на кухне квартиры его нашла жена и вызвала скорую помощь. Женщина пояснила прибывшей бригаде, что муж мог по ошибке выпить уксус.
