В Липецке будут судить нетрезвого водителя, изувечившего 17-летнего пассажира
Происшествия
В Липецке дорожают мандарины
Общество
Порою путь найти так трудно, что легче новый проложить
Неделя 48
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Бывший игрок «Металлурга» с победы начал работу во главе московского «Спартака»
Спорт
Начали новую серию? МХК «Липецк» потерпел уже 7-е поражение подряд
Спорт
Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6
Спорт
Уходящий циклон с запада забирает из Липецкой области дожди
Погода в Липецке
Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками
Спорт
Спорт
172
сегодня, 18:25

Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками

Никита Чукардин - боец в третьем поколении.

17-летний елецкий боксёр Никита Чукардин в Санкт-Петербурге стал «бронзовым» призёром престижного всероссийского Кубка памяти почётного президента АИБА Николая Никифорова-Денисова.

В весовой категории до 71 кг среди юниоров 16-17 лет елецкий мастер перчатки выиграл 3 боя их четырёх. Сначала он последовательно расправился с Тимофеем Круть из Ангарска, а также двумя представителями Дагестана Амиром Айдамировым из Кизилюрта и Хаджимурадом Гераевым из Хасавюрта, причём последнему проигрывал по ходу встречи и вырвал победу лишь в концовке.

В полуфинале Никиту ждал один из сильнейших отечественных боксёров этого возраста победитель первенства России первенства Европы-2025 Кирилл Минаков из Курска. Преимущество соперника было весомым, в итоге все пятеро судей отдали победу курянину.

Минакову победа далась непросто: затем в финале он не нашёл сил, чтобы победить Алтуна Мехтиева, представляющего Москву. Алтун стал победителей, Кирилл – «серебряным» призёром, а Чукардин и другой полуфиналист Иса Дадаев получили по бронзовой медали.

Помимо престижа и медали наш земляк обеспечил себе участие в первенстве России-2026, которое пройдёт в Калининграде и был включён в состав юниорской сборной России.

Тренируется Никита в МБУ ДО «Спортивная школа Елецкого округа» под руководством своего отца Олега Чукардина, который в своё время становился победителем первенства России. А дедушка восходящей «звёздочки» Вячеслав Чукардин и вовсе считается одним из основателей елецкой школы бокса.

photo_2025-11-17_19-52-37 (3).jpg

Фото из архива участников соревнований. Отец-тренер и сын-воспитанник

Остаётся добавить, что турнир в Санкт-Петербурге собрал 212 перспективных боксёров из 44 регионов России.
Бокс
Никита Чукардин
