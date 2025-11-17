Потомственный елецкий боксёр проложил дорогу в сборную России пудовыми кулаками

Никита Чукардин - боец в третьем поколении.

Тренируется Никита в МБУ ДО «Спортивная школа Елецкого округа» под руководством своего отца Олега Чукардина, который в своё время становился победителем первенства России. А дедушка восходящей «звёздочки» Вячеслав Чукардин и вовсе считается одним из основателей елецкой школы бокса.









Фото из архива участников соревнований. Отец-тренер и сын-воспитанник

17-летний елецкий боксёр Никита Чукардин в Санкт-Петербурге стал «бронзовым» призёром престижного всероссийского Кубка памяти почётного президента АИБА Николая Никифорова-Денисова.В весовой категории до 71 кг среди юниоров 16-17 лет елецкий мастер перчатки выиграл 3 боя их четырёх. Сначала он последовательно расправился с Тимофеем Круть из Ангарска, а также двумя представителями Дагестана Амиром Айдамировым из Кизилюрта и Хаджимурадом Гераевым из Хасавюрта, причём последнему проигрывал по ходу встречи и вырвал победу лишь в концовке.В полуфинале Никиту ждал один из сильнейших отечественных боксёров этого возраста победитель первенства России первенства Европы-2025 Кирилл Минаков из Курска. Преимущество соперника было весомым, в итоге все пятеро судей отдали победу курянину.Минакову победа далась непросто: затем в финале он не нашёл сил, чтобы победить Алтуна Мехтиева, представляющего Москву. Алтун стал победителей, Кирилл – «серебряным» призёром, а Чукардин и другой полуфиналист Иса Дадаев получили по бронзовой медали.Помимо престижа и медали наш земляк обеспечил себе участие в первенстве России-2026, которое пройдёт в Калининграде и был включён в состав юниорской сборной России.Остаётся добавить, что турнир в Санкт-Петербурге собрал 212 перспективных боксёров из 44 регионов России.