Липчанин снял езду во встречном направлении по односторонней дороге
Общество
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Происшествия
Житель Ельца зарезал мать
Происшествия
В Липецкой области уничтожат контрафактную технику Apple на 1,6 миллиона рублей
Происшествия
В «Петропарке» разбивают газоны, сажают деревья и строят забор
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
Менеджер восемь месяцев воровал у компании запчасти для сельхозтехники
Происшествия
11-летняя девочка пострадала при резком торможении автобуса
Происшествия
«В подвале уже две недели стоят фекалии»
Общество
Ночью во время пожара в жилом доме погибла 67-летняя женщина
Происшествия
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
«Author Development» начнет строить на Опытной ЖК «Ботаника»
Общество
«По пути на «ДП-6» страшная тьма, работать невозможно!»
Общество
Энергетики застряли с перекладкой теплосети на улице Московской
Общество
Серийного магазинного вора отправили в колонию-поселение на три года
Общество
За застреленного краснокнижного лебедя житель области получил год исправительных работ
Происшествия
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Общество
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Ветер сорвал ограждение кровли с расселенной «сталинки» на улице Ильича
Происшествия
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
Общество
208
сегодня, 17:33

В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 22 ноября без холодной воды временно останутся жители частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Калинина, Пролетарской, переулков Рядового, Узорного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

22 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 7, 9 по улице Стаханова, №№ 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова. 

