В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 22 ноября без холодной воды временно останутся жители частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Калинина, Пролетарской, переулков Рядового, Узорного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.22 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 7, 9 по улице Стаханова, №№ 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова.