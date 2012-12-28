Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
208
сегодня, 17:33
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 22 ноября без холодной воды временно останутся жители частного сектора Коровино и Сырского, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
22 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 3, 5, 7, 9 по улице Стаханова, №№ 25а, 29, 29а, 31, 31а, 33 по улице Водопьянова.
0
0
0
2
0
Комментарии