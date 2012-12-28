Все новости
Происшествия
198
сегодня, 10:57
3

Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей

Ещё двоих обманули при продаже сезонных товаров: снегоуборочной машины и зимней резины.

18 ноября в полицию обратился 46-летний ельчанин, который общался с мошенниками в мессенджере полтора месяца — с 3 октября по 17 ноября. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина пытался получить дополнительный заработок — для этого его убедили скачать специальное приложение. В результате за всё время ельчанин перевёл мошенникам 557 тысяч рублей, а когда попытался вывести заработанные деньги — сделать этого не смог.

21-летний липчанин хотел купить колёса через сайт объявлений, но нарвался на продавца-мошенника. Парень лишился 84 500 рублей.

49-летний липчанин 16 ноября общался с неизвестным в мессенджере по поводу продажи снегоуборочной машины и перевёл по присланному QR-коду продавцу-мошеннику 17 900 рублей.

35-летняя жительница Липецкого округа с 7 по 13 ноября хотела получить дополнительный заработок им отправила мошенникам 192 000 рублей. А в Лебедяни 30-летняя женщина перевела мошенникам по номеру телефона 150 000 рублей.
мошенничество
0
0
4
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Печально
21 минуту назад
Как с этим бороться? Только государство может. А гражданам надо быть предельно осторожными в современном мире.
Ответить
Ага
25 минут назад
Пытались заработать.... Про Буратино сказку не знаете?! Он тоже пытался заработать....
Ответить
Виктор
43 минуты назад
Деньги разбрасывают налево и направо значит лишние
Ответить
