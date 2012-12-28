Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей

Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
Ещё двоих обманули при продаже сезонных товаров: снегоуборочной машины и зимней резины.
21-летний липчанин хотел купить колёса через сайт объявлений, но нарвался на продавца-мошенника. Парень лишился 84 500 рублей.
49-летний липчанин 16 ноября общался с неизвестным в мессенджере по поводу продажи снегоуборочной машины и перевёл по присланному QR-коду продавцу-мошеннику 17 900 рублей.
35-летняя жительница Липецкого округа с 7 по 13 ноября хотела получить дополнительный заработок им отправила мошенникам 192 000 рублей. А в Лебедяни 30-летняя женщина перевела мошенникам по номеру телефона 150 000 рублей.
