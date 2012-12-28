Все новости
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
«ВАЗ» врезался в столб: пострадал 18-летний водитель
Происшествия
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Общество
В области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
В Грязях директор производственной базы занимался незаконной миграцией
Происшествия
Небо над областью очистилось
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Сильный ветер поднимется в Липецкой области
Погода в Липецке
878
58 минут назад
3

Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области

Об исчезновении 22-летней женщины заявили ее родственники. Оказалось, она уехала к знакомым.  

22-леняя женщина и ее 10-месячная дочь, пропавшие в Липецке шесть дней назад, найдены в Ростовской области. Об этом сообщает региональный Следком. 

Напомним, 12 ноября женщина с ребёнком ушла из липецкого кризисного центра и перестала выходить на связь. Родные молодой матери обратились к правоохранителям.

«В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий женщина с ребёнком найдены в Ростовской области, где они находились у знакомых», — рассказали в пресс-службе СК. 

Сейчас молодую мать для выяснения причины произошедшего опрашивают следователи.

пропавшие без вести
1
0
4
0
2

Комментарии (3)

Павел
9 минут назад
Укочевала
Гость 1944
14 минут назад
Кризисный центр - это ЧТО?? Почему в нем женщина с ребенком оказалась??
Бабка Первая
37 минут назад
Интересно люди живут. Почему нельзя уйти из кризисного центра? Какое право у родных контролировать взрослую дочь? Она недееспособна? Под чьей опекой?
