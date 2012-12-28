Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
878
58 минут назад
3
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Об исчезновении 22-летней женщины заявили ее родственники. Оказалось, она уехала к знакомым.
Напомним, 12 ноября женщина с ребёнком ушла из липецкого кризисного центра и перестала выходить на связь. Родные молодой матери обратились к правоохранителям.
«В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий женщина с ребёнком найдены в Ростовской области, где они находились у знакомых», — рассказали в пресс-службе СК.
Сейчас молодую мать для выяснения причины произошедшего опрашивают следователи.
1
0
4
0
2
Комментарии (3)