Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
25-летняя женщина могла направиться в Воронежскую область.
«12 ноября женщина с ребёнком покинула кризисный центр помощи в Липецке и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Имеется информация, что она могла направиться в Воронежскую область к знакомым», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
Управление просит всех, располагающих сведениями о местонахождении пропавших, сообщить об этом по телефону: 123, либо обратиться в полицию - 02.
Приметы женщины: средний рост, глаза и волосы темные. Одета в утепленную темную куртку, длинную юбку. На ребенке — светлая шапка, утепленные куртка и штаны, без обуви.
