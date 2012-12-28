Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске

25-летняя женщина могла направиться в Воронежскую область.



СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 22-летней жительницы Грязинского округа и её 10-месячной дочери из кризисного центра в Липецке.«12 ноября женщина с ребёнком покинула кризисный центр помощи в Липецке и до настоящего времени их местонахождение не установлено. Имеется информация, что она могла направиться в Воронежскую область к знакомым», — сообщает пресс-служба областного управления СК.Управление просит всех, располагающих сведениями о местонахождении пропавших, сообщить об этом по телефону: 123, либо обратиться в полицию - 02.Приметы женщины: средний рост, глаза и волосы темные. Одета в утепленную темную куртку, длинную юбку. На ребенке — светлая шапка, утепленные куртка и штаны, без обуви.