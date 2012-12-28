На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Лучшую в регионе ёлку определят туристы.
Новогодние ели, созданные участниками из восемнадцати муниципальных округов и районов Липецкой области, будут представлены на пешеходной улице Мира.
— Каждая ёлка будет отражать культурное наследие муниципального образования, его историю, традиции, ремёсла, фестивали, — сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин
Особенностью фестиваля станет интерактивное голосование за лучшую ёлку с помощью QR-кодов, размещенных на каждой композиции.
Победитель народного голосования будет определён после завершения праздников.
