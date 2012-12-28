Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»

Лучшую в регионе ёлку определят туристы.

Накануне Нового года Елец превратится в главную площадку регионального фестиваля «Ёлки Липецкой земли».Новогодние ели, созданные участниками из восемнадцати муниципальных округов и районов Липецкой области, будут представлены на пешеходной улице Мира.— Каждая ёлка будет отражать культурное наследие муниципального образования, его историю, традиции, ремёсла, фестивали, — сообщил мэр Ельца Вячеслав ЖабинОсобенностью фестиваля станет интерактивное голосование за лучшую ёлку с помощью QR-кодов, размещенных на каждой композиции.Победитель народного голосования будет определён после завершения праздников.