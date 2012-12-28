На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
сегодня, 12:39
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
Новолипецкий металлургический комбинат приглашает подростков 13-16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Школьники смогут познакомиться с НЛМК и определиться с будущей профессией.
Полезные профориентационные встречи в рамках проекта ждут и родителей школьников. Им расскажут о базовых учебных заведениях НЛМК, условиях поступления и мерах поддержки студентов от комбината.
«Корпорации дети» стартует 24 ноября в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, 25. Каждая профориентационная смена рассчитана на месяц, а занятия в ней будут проходить два раза в неделю с 15.00 до 17.00. Участие в проекте бесплатное, его оплачивает комбинат. Подать заявку можно по телефонам: 447-447, 8-904-697-02-06.
