На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
26-летний лихач за год накопил 49 штрафов за превышение скорости
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Происшествия
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
НЛМК Live
136
сегодня, 12:39

НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает подростков 13-16 лет в профориентационную программу «Корпорация дети». Школьники смогут познакомиться с НЛМК и определиться с будущей профессией. 

Участники профориентационного проекта узнают о востребованных профессиях на комбинате и возможностях, которые компания предоставляет для молодежи. В программе — игры, квизы, научные шоу и мастер-классы. В финале «Корпорации дети» каждый школьник пройдет тестирование от лучших профориентологов страны и получит онлайн-консультацию психолога. А специалисты НЛМК помогут составить подростку индивидуальный план профессионального развития по шагам.  

Полезные профориентационные встречи в рамках проекта ждут и родителей школьников. Им расскажут о базовых учебных заведениях НЛМК, условиях поступления и мерах поддержки студентов от комбината. 

«Корпорации дети» стартует 24 ноября в Центре карьеры НЛМК на улице Советской, 25. Каждая профориентационная смена рассчитана на месяц, а занятия в ней будут проходить два раза в неделю с 15.00 до 17.00. Участие в проекте бесплатное, его оплачивает комбинат. Подать заявку можно по телефонам: 447-447, 8-904-697-02-06. 

образование
1
0
0
0
1
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
