Здоровье
сегодня, 09:48
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%
За неделю выявили 10 случаев гриппа.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.
Коронавирусом за неделю заболели 50 человек, что на 16,7% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 17 ноября в области привито против гриппа более 613 тысяч человек (55,4% населения), в том числе более 168 тысяч детей и более 445 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 15 462 человека.
