Здоровье
185
сегодня, 09:48

Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%

За неделю выявили 10 случаев гриппа.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4438 человек, в том числе у 10 выявили грипп H3N2. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на 28,4% выше уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 36,3%.

Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.

Коронавирусом за неделю заболели 50 человек, что на 16,7% ниже уровня предыдущей недели.

По состоянию на 17 ноября в области привито против гриппа более 613 тысяч человек (55,4% населения), в том числе более 168 тысяч детей и более 445 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 15 462 человека.
ОРВИ
грипп
коронавирус
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
