Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг-друга в «Одноклассниках»

Женщина по решению суда заплатит пять тысяч, а ее оппонент — три.





Двое жителей станции Плавица Добринского района оштрафованы за взаимные оскорбления. При этом они одновременно обратились в прокуратуру с заявлениями друг на друга.Во время проверки их заявлений прокуратура установила, что жительница станции оскорбила односельчанина в комментариях на сайте «Одноклассники», а он ее — в личной переписке.Оба были привлечены к административной ответственности за оскорбления. Так как женщина набросилась на соседа в публичном пространстве ей по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ был назначен штраф в пять тысяч рублей. Ее односельчанин за оскорбления в личной переписке оштрафован на три тысячи.