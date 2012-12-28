Все новости
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
«Отопление включают на день-два»
Общество
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Общество
Квартира по цене кодового слова: мошенники оставили пенсионерку без жилья
Происшествия
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
Рязанец по контракту обучал безработных жителей Липецкой области разным профессиям без практики и выдавал «корочки»
Происшествия
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг-друга в «Одноклассниках»
Происшествия
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в области
Происшествия
Происшествия
274
53 минуты назад
2

Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг-друга в «Одноклассниках»

Женщина по решению суда заплатит пять тысяч, а ее оппонент — три.

Двое жителей станции Плавица Добринского района оштрафованы за взаимные оскорбления. При этом они одновременно обратились в прокуратуру с заявлениями друг на друга.

Во время проверки их заявлений прокуратура установила, что жительница станции оскорбила односельчанина в комментариях на сайте «Одноклассники», а он ее — в личной переписке. 

Оба были привлечены к административной ответственности за оскорбления. Так как женщина набросилась на соседа в публичном пространстве ей по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ был назначен штраф в пять тысяч рублей. Ее односельчанин за оскорбления в личной переписке оштрафован на три тысячи.

оскорбление
0
0
0
1
1

Комментарии (2)

123
12 минут назад
Женщина, видимо, победила
Ответить
Люди
36 минут назад
Просто становятся невменяемыми,злыми,мстительными,завистливыми.Где вы все доброе и человеческое потеряли?
Ответить
