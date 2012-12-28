17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Оштрафованы оба: женщина и ее сосед оскорбляли друг-друга в «Одноклассниках»
Женщина по решению суда заплатит пять тысяч, а ее оппонент — три.
Во время проверки их заявлений прокуратура установила, что жительница станции оскорбила односельчанина в комментариях на сайте «Одноклассники», а он ее — в личной переписке.
Оба были привлечены к административной ответственности за оскорбления. Так как женщина набросилась на соседа в публичном пространстве ей по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ был назначен штраф в пять тысяч рублей. Ее односельчанин за оскорбления в личной переписке оштрафован на три тысячи.
