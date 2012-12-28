Ночью силами ПВО сбито два украинских БПЛА над Липецкой областью

Воздушная опасность действовала в регионе около шести часов.

Сегодня ночью в шести районах Липецкой области и в Липецке объявлялась воздушная тревога.По данным Министерства обороны РФ над нашим регионом уничтожено два украинских БПЛА.Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в небе страны перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:25 – над территорией Рязанской области,17 – над территорией Ростовской области,8 – над территорией Тамбовской области,5 – над территорией Воронежской области,2 – над территорией Белгородской области,2 – над территорией Саратовской области,1 – над территорией Тульской области,1 – над территорией Самарской области,1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан.