Происшествия
245
34 минуты назад
Ночью силами ПВО сбито два украинских БПЛА над Липецкой областью
Воздушная опасность действовала в регионе около шести часов.
По данным Министерства обороны РФ над нашим регионом уничтожено два украинских БПЛА.
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО в небе страны перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
25 – над территорией Рязанской области,
17 – над территорией Ростовской области,
8 – над территорией Тамбовской области,
5 – над территорией Воронежской области,
2 – над территорией Белгородской области,
2 – над территорией Саратовской области,
1 – над территорией Тульской области,
1 – над территорией Самарской области,
1 БПЛА – над территорией Республики Татарстан.
