17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Происшествия
сегодня, 07:50
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Угроза атак БПЛА действовала около 6 часов.
В четвертом часу ночи красный уровень отменили, в 06.19 опасность миновала окончательно, МЧС ввело зеленый уровень.
