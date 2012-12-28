Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога

Угроза атак БПЛА действовала около 6 часов.

Сегодня в третьем часу ночи экстренные службы объявили желтый уровень воздушной опасности. В четвертом он уже перерос в красный для Добровского, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского района, в пятом — для Липецка и Липецкого района.В четвертом часу ночи красный уровень отменили, в 06.19 опасность миновала окончательно, МЧС ввело зеленый уровень.