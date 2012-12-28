Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Сенатор Евгения Уваркина сообщила о найденном решении по липецким долгостроям в Военном городке
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Читать все
«Отопление включают на день-два»
Общество
Посол Беларуси в РФ Александр Рогожник и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили перспективы сотрудничества
Общество
Женщина погибла в столкновении «Лады Гранты» и «КамАЗа» на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецкой области пройдут дожди с мокрым снегом
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: упавший с моста, в лифте с кирпичом и любовная драма
Общество
Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога
Происшествия
В частном секторе Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Объявлен отбой воздушной тревоги
Происшествия
Ночью силами ПВО сбито два украинских БПЛА над Липецкой областью
Происшествия
Желтый уровнь опасности объявлен в области
Происшествия
Читать все
Происшествия
503
сегодня, 07:50
1

Ночью в Липецкой области объявлялась воздушная тревога

Угроза атак БПЛА действовала около 6 часов.

Сегодня в третьем часу ночи экстренные службы объявили желтый уровень воздушной опасности. В четвертом он уже перерос в красный для Добровского, Грязинского, Добринского, Хлевенского, Усманского района, в пятом — для Липецка и Липецкого района.

В четвертом часу ночи красный уровень отменили, в 06.19 опасность миновала окончательно, МЧС ввело зеленый уровень.
воздушная тревога
0
0
3
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Людмила
58 минут назад
Интернет !!!
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить