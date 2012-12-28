Все новости
Общество
237
сегодня, 11:25

«Тайна сердца» обошлась в 28,6 тысячи рублей

В ТЦ «Армада» продавался платок с рисунком, на которого Павлопосадская платочная мануфактура имеет авторские права.

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение по спору между ООО «Павлопосадская платочная мануфактура» и липецким предпринимателем, который продавал платок с рисунком «Тайна сердца».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года в ТЦ «Армада» в продаже был обнаружен платок с рисунком «Тайна сердца». С 2011 года обладатель авторских прав на этот рисунок — Павлопосадская платочная мануфактура. Она направила липецкому предпринимателю претензию, а потом обратилась в суд и потребовала компенсацию в 100 тысяч рублей.

Но в суде стороны заключили мировое соглашение, по которому предприниматель согласился выплатить компенсацию в 15 тысяч рублей, а также судебные расходы — а это ещё 13,6 тысячи рублей.
арбитражный суд
0
0
0
0
0

