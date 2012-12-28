Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
сегодня, 08:13
Объявлен отбой красного уровня
Сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.
За ночь и до 08:00 над 11 регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 130 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. В числе регионов, над которыми сбиты БПЛА, Липецкой области нет. В небе над соседними с нами Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тульской областями уничтожены 63 беспилотника.
