Пропавшую 1 ноября 14-летнюю девочку нашли: сейчас она с матерью в полиции
Происшествия
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Снова желтый уровень
Происшествия
Воздушная опасность миновала
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
989
сегодня, 08:13
3

Объявлен отбой красного уровня

Объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА».

Сохраняется желтый уровень «Воздушная опасность» на всей территории Липецкой области.

За ночь и до 08:00 над 11 регионами страны и акваторией Черного моря сбиты 130  беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. В числе регионов, над которыми сбиты БПЛА, Липецкой области нет. В небе над соседними с нами Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской и Тульской областями уничтожены 63 беспилотника.
воздушная тревога
БПЛА
0
1
1
0
0

Комментарии (3)

Сначала новые
35 школа
36 минут назад
Как всегда от школы никакой информации
Школа 30
сегодня, 08:22
И что с детьми делать. Приведут к какому уроку?
Металлург
сегодня, 08:18
Но про мобильный интернет можно забыть...
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
