Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Экономика
сегодня, 14:53
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Почти 87,7 миллиарда рублей составили расходы липчан на платные услуги в январе-сентябре — в сопоставимых ценах объем платных услуг в Липецкой области вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Непосредственно на бытовые услуги жители Липецкой области потратили за девять месяцев 13,3 миллиарда рублей, что на 3% превышает прошлогодний показатель. В общем объеме бытовых услуг 32% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 21% — ремонт и строительство жилья и других построек, 12% — парикмахерские и косметические услуги, 10% приходилось на ритуальные услуги.
