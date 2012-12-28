$81,37
€93,76
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
БПЛА угрожают Ельцу и четырем районам области
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
У двери подъезда заметили лису
Общество
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$81,37
€93,76
Радио дача
(12+)
91.1FM
Радио Дача
91.1FM
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
У двери подъезда заметили лису
Общество
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
БПЛА угрожают Ельцу и четырем районам области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: грипп пришел, пастбище «ГАЗелей» и ожог из-за котенка
Общество
Читать все
Происшествия
343
сегодня, 20:52
1
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Каналы оповещения сообщили о введении на все территории Липецкой области режима воздушной опасности.
воздушная тревога
БПЛА
2
0
10
1
1
Комментарии (1)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
СССР
сегодня, 21:01
Отключить мобильную связь и интернет.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (1)