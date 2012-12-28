Все новости
Происшествия
214
26 минут назад
2

Мошенники оставили липецкую пенсионерку без всех сбережений

87-летняя жительница Липецка стала жертвой аферистов, действовавших по отработанному сценарию.

В отдел полиции №2 Липецка поступило заявление от пенсионерки, которая пострадала от действий телефонных мошенников.

Бабушка рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, которые попросили оказать помощь поимке преступников. Они убедили женщину участвовать в «специальной операции», для которой требовались наличные средства.

Доверчивая пенсионерка передала 610 тысяч рублей неизвестной женщине, которая явилась к ней домой якобы как участник операции.

Как позднее выяснилось, эта женщина также стала жертвой обмана и была введена в заблуждение аналогичной легендой.
После передачи денег все контакты с обеими потерпевшими прекратились.
