В России
38
29 минут назад

В отелях и гостиницах не хватает поваров, су-шефов и работников кухни

В III квартале 2025 года чаще всего в туристической отрасли — гостиницах и ресторанах при них — стали искать работников кухни, за год число вакансий выросло на 90%, сообщили «Известиям» в рекрутинговом сервисе «Авито Работа». На 88% вырос спрос на шеф-поваров и на 82% — на су-шефов. Также активно искали поваров-кассиров и помощников официанта.

В сервисе по поиску работы hh.ru «Известиям» сообщили, что в III квартале самыми востребованными действительно оказались повара и пекари: число вакансий для них составило долю в 41% от общего числа созданных вакансий, еще 23% — этот официанты и бармены.

Подтвердили тенденцию и в компании Superjob: в топ по числу вакансий в отрасли гостеприимства вошли повара, пекари и кондитеры.

«Компании всё чаще сталкиваются с дефицитом именно квалифицированных специалистов в индустрии гостеприимства, поэтому готовы не только повышать зарплатные предложения», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

По его словам, также они стали внедрять гибкие графики с возможностью выбора смен и обучение на рабочем месте, а на некоторых позициях готовы также помочь с переездом — предоставить или компенсировать аренду жилья и проезд до места работы.

