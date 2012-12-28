Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
В отелях и гостиницах не хватает поваров, су-шефов и работников кухни
В сервисе по поиску работы hh.ru «Известиям» сообщили, что в III квартале самыми востребованными действительно оказались повара и пекари: число вакансий для них составило долю в 41% от общего числа созданных вакансий, еще 23% — этот официанты и бармены.
Подтвердили тенденцию и в компании Superjob: в топ по числу вакансий в отрасли гостеприимства вошли повара, пекари и кондитеры.
«Компании всё чаще сталкиваются с дефицитом именно квалифицированных специалистов в индустрии гостеприимства, поэтому готовы не только повышать зарплатные предложения», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
По его словам, также они стали внедрять гибкие графики с возможностью выбора смен и обучение на рабочем месте, а на некоторых позициях готовы также помочь с переездом — предоставить или компенсировать аренду жилья и проезд до места работы.
