Находившегося в федеральном розыске гражданина Армении нашли в ходе операции «Нелегал–2025»
Экономика
202
сегодня, 17:52
Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное
В Липецкой области снизились объемы строительства жилья.
Всего за девять месяцев было введено 417,9 тысячи квадратных метров жилья, на 8,9% меньше, чем годом ранее. Количество квартир, построенных организациями всех форм собственности и населением составило 3478. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (27,9%), Липецкий муниципальный округ (24,8%) и Грязинский муниципальный район (13%).
Доля индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства составила по итогам девяти месяцев 77,9% или 325,4 тысячи квадратных метров. По сравнению с тем же периодом прошлого года ввод индивидуального жилья уменьшился на 53,3 тысячи квадратных метров, или на 14,1%. В расчете на 1000 населения было построено 377,1 квадратного метра жилья.
0
0
0
1
2
Комментарии