Три четверти введенного в области жилья — индивидуальное

В Липецкой области снизились объемы строительства жилья.

90,5 миллиарда рублей составил в Липецкой области в январе-сентябре объем строительных работ — это 79,6% (в сопоставимых ценах) к уровню января-сентября 2024 года, сообщает Липецкстат.Всего за девять месяцев было введено 417,9 тысячи квадратных метров жилья, на 8,9% меньше, чем годом ранее. Количество квартир, построенных организациями всех форм собственности и населением составило 3478. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (27,9%), Липецкий муниципальный округ (24,8%) и Грязинский муниципальный район (13%).Доля индивидуального строительства в общем объеме жилищного строительства составила по итогам девяти месяцев 77,9% или 325,4 тысячи квадратных метров. По сравнению с тем же периодом прошлого года ввод индивидуального жилья уменьшился на 53,3 тысячи квадратных метров, или на 14,1%. В расчете на 1000 населения было построено 377,1 квадратного метра жилья.