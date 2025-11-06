Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Читать все
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора
Общество
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
Общество
Липчане продолжали экономить на продуктах питания, но чаще выбирали общепит
Экономика
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Общество
Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять 45 000 квадратных метров жилья в «Елецком»
Общество
51-летний мужчина погиб в дорожной аварии на территории предприятия
Происшествия
Читать все
Общество
81
10 минут назад

Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять десятки тысяч квадратных метров жилья в «Елецком»

Но в арбитраже иск ООО «СЗ Орелстрой-ЛЗ» к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области пока оставили без движения.

Принадлежащая ПАО «СЗ «Орелстрой» компания «СЗ Орелстрой-ЛЗ» подала в арбитражный суд иск к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области о несогласии с изменением ответчиком вида разрешенного использования трех участков в микрорайоне «Елецкий» с высотной на среднеэтажную застройку.

Истцу на правах аренды принадлежат три земельных участка общей площадью более 80 тысяч кв. м в «Елецком-лайт» (так называется вторая очередь микрорайона), изначально отведенная под застройку домами от 5 до 8 этажей. Орловчане же хотят построить на этих участках высотки, подобные тем, которые выросли через дорогу на улице Артемова.

Источник, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал GOROD48 о сути конфликта.

Несколько лет назад дочерняя структура ПАО «СЗ «Орелстрой» получила в «Елецком-лайт» от Минстроя РФ порядка 10 гектаров земли под застройку. Эти участки были компенсацией за достроенные орловчанами многоэтажки в «Европейском» и «Елецком», брошенные обанкротившимися липецкими застройщиками — АО «ЛИК» и «Су-5 Липецкстрой-М». В «Елецком-лайт» орловчане собирались возвести порядка 90 тысяч квадратных метров жилья. Тогда же мэр Липецка Евгения Уваркина искала участок под вторую школу и еще один детсад на «Елецком» и орловчане безвозмездно передали под нее пять гектаров, справедливо полагая, что уже построенные социальные объекты будут отличным бонусом для будущих жителей нового микрорайона.

457568786.jpg+2025-11-06-15.09.34+niz.jpg

те самые спорные участки в «Елецком-лайт»

— Условием передачи половины земельного участка было увеличение этажности возводимого жилья. Застройщик не хотел потерять в квадратных метрах и, следовательно, в маржинальности бизнеса. Орловчане переделали проекты планировки, согласовали его со всеми заинтересованными сторонами, но когда пришли в управление имущественных и земельных отношений за разрешениями на строительство высотного жилья, получили отказ со ссылкой на прежние документы от Минстроя РФ, согласно которым в «Елецком-лайт» возможна лишь среднеэтажная застройка, — сказал источник GOROD48.

Смысл обращения компании «СЗ Орелстрой-ЛЗ» в липецкий арбитражный суд в том, чтобы разобраться в этой ситуации. Ведь получилось, что истец пошел навстречу муниципалитету, отдав свои законные пять гектаров, полученные как компенсацию за расходы на решение проблем обманутых дольщиков, а ответчик не поменял ранее разрешенный вид застройки со среднеэтажной на высотную, о чем были предварительные договоренности.

Официально же ситуация выглядит так.

ПАО «Орелстрой» получил в качестве компенсации за решение проблем обманутых дольщиков в аренду пять земельных участков с кадастровыми номерами 48:20:0010601:3336, 48:20:0010601:3337, 48:20:0010601:3339, 48:20:0010601:3341, 48:20:0010601:3342 под размещение в «Елецком-лайт» домов среднеэтажной застройки. Минстрой России дал добро на использование всех их для целевого использования, среднеэтажной застройки. Кстати, позже «Орелстрой» обратился за пересмотром объемов мер бюджетной поддержки, претендуя на еще один земельный участок, на котором возможно было построить 22-этажный многоквартирный дом, но в этом шестом компенсационном участке Минстрой России компании отказал.

В итоге по распоряжению главы администрации Липецкой области за орловчанами остались прежние пять участков в «Елецком-лайт» для строительства среднеэтажных жилых домов. В договорах аренды было прописано условие: цель использования этих территорий является окончательной и изменению не подлежит.

Потом права и обязанности ПАО «Орелстрой» по договорам аренды земельных участков перешли к его дочерней организации, компании «СЗ «Орелстрой-ЛЗ». Чиновники говорят, что в 2022 году по инициативе застройщика договоры аренды двух земельных участков были расторгнуты (на одном из них, 3336-м, построили школу, на втором, 3337-м — стадион при ней). А в этом году ООО «СЗ «Орелстрой-ЛЗ» обратилось в правительство Липецкой области за изменением вида разрешенного использования оставшихся в аренде трех земельных участков под высотную застройку. Однако региональное министерство имущественных и земельных отношений заявителю в этом отказало со ссылкой на условия заключенных ранее договоров аренды, а также на то, что при предоставлении земельных участков орловчанам применялся особый порядок и осуществлялось согласование использования участков на федеральном уровне.

Иск компании «СЗ «Орелстрой-ЛЗ» к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области в арбитраже пока оставили без движения.

… Сейчас орловчане активно застраивают улицу Минскую в пределах микрорайона «Европейский», а недавно анонсировали строительство ЖК комфорт-класса «Дуэт» в районе Манежа.
жилье
«Елецкий-лайт»
0
0
0
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить