Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять десятки тысяч квадратных метров жилья в «Елецком»

Но в арбитраже иск ООО «СЗ Орелстрой-ЛЗ» к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области пока оставили без движения.

Принадлежащая ПАО «СЗ «Орелстрой» компания «СЗ Орелстрой-ЛЗ» подала в арбитражный суд иск к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области о несогласии с изменением ответчиком вида разрешенного использования трех участков в микрорайоне «Елецкий» с высотной на среднеэтажную застройку.Истцу на правах аренды принадлежат три земельных участка общей площадью более 80 тысяч кв. м в «Елецком-лайт» (так называется вторая очередь микрорайона), изначально отведенная под застройку домами от 5 до 8 этажей. Орловчане же хотят построить на этих участках высотки, подобные тем, которые выросли через дорогу на улице Артемова.Источник, хорошо знакомый с ситуацией, рассказал GOROD48 о сути конфликта.Несколько лет назад дочерняя структура ПАО «СЗ «Орелстрой» получила в «Елецком-лайт» от Минстроя РФ порядка 10 гектаров земли под застройку. Эти участки были компенсацией за достроенные орловчанами многоэтажки в «Европейском» и «Елецком», брошенные обанкротившимися липецкими застройщиками — АО «ЛИК» и «Су-5 Липецкстрой-М». В «Елецком-лайт» орловчане собирались возвести порядка 90 тысяч квадратных метров жилья. Тогда же мэр Липецка Евгения Уваркина искала участок под вторую школу и еще один детсад на «Елецком» и орловчане безвозмездно передали под нее пять гектаров, справедливо полагая, что уже построенные социальные объекты будут отличным бонусом для будущих жителей нового микрорайона.— Условием передачи половины земельного участка было увеличение этажности возводимого жилья. Застройщик не хотел потерять в квадратных метрах и, следовательно, в маржинальности бизнеса. Орловчане переделали проекты планировки, согласовали его со всеми заинтересованными сторонами, но когда пришли в управление имущественных и земельных отношений за разрешениями на строительство высотного жилья, получили отказ со ссылкой на прежние документы от Минстроя РФ, согласно которым в «Елецком-лайт» возможна лишь среднеэтажная застройка, — сказал источник GOROD48.Смысл обращения компании «СЗ Орелстрой-ЛЗ» в липецкий арбитражный суд в том, чтобы разобраться в этой ситуации. Ведь получилось, что истец пошел навстречу муниципалитету, отдав свои законные пять гектаров, полученные как компенсацию за расходы на решение проблем обманутых дольщиков, а ответчик не поменял ранее разрешенный вид застройки со среднеэтажной на высотную, о чем были предварительные договоренности.Официально же ситуация выглядит так.ПАО «Орелстрой» получил в качестве компенсации за решение проблем обманутых дольщиков в аренду пять земельных участков с кадастровыми номерами 48:20:0010601:3336, 48:20:0010601:3337, 48:20:0010601:3339, 48:20:0010601:3341, 48:20:0010601:3342 под размещение в «Елецком-лайт» домов среднеэтажной застройки. Минстрой России дал добро на использование всех их для целевого использования, среднеэтажной застройки. Кстати, позже «Орелстрой» обратился за пересмотром объемов мер бюджетной поддержки, претендуя на еще один земельный участок, на котором возможно было построить 22-этажный многоквартирный дом, но в этом шестом компенсационном участке Минстрой России компании отказал.В итоге по распоряжению главы администрации Липецкой области за орловчанами остались прежние пять участков в «Елецком-лайт» для строительства среднеэтажных жилых домов. В договорах аренды было прописано условие: цель использования этих территорий является окончательной и изменению не подлежит.Потом права и обязанности ПАО «Орелстрой» по договорам аренды земельных участков перешли к его дочерней организации, компании «СЗ «Орелстрой-ЛЗ». Чиновники говорят, что в 2022 году по инициативе застройщика договоры аренды двух земельных участков были расторгнуты (на одном из них, 3336-м, построили школу, на втором, 3337-м — стадион при ней). А в этом году ООО «СЗ «Орелстрой-ЛЗ» обратилось в правительство Липецкой области за изменением вида разрешенного использования оставшихся в аренде трех земельных участков под высотную застройку. Однако региональное министерство имущественных и земельных отношений заявителю в этом отказало со ссылкой на условия заключенных ранее договоров аренды, а также на то, что при предоставлении земельных участков орловчанам применялся особый порядок и осуществлялось согласование использования участков на федеральном уровне.Иск компании «СЗ «Орелстрой-ЛЗ» к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области в арбитраже пока оставили без движения.… Сейчас орловчане активно застраивают улицу Минскую в пределах микрорайона «Европейский», а недавно анонсировали строительство ЖК комфорт-класса «Дуэт» в районе Манежа.