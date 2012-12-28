В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
В колонии-поселении парню предстоит провести четыре года.
Напомним, речь идёт о деле жителя села Октябрьское Усманского района Ангела Никитина. Как доказано в суде, 27 июля 2024 года с помощью аэрозольного баллончика с краской он нанёс надпись на иностранном языке и нацистскую символикой на памятник защитникам Отечества в селе Октябрьском. Когда юношу задержали, он оказал сопротивление сотрудникам СК и полиции, распылив в их сторону слезоточивый газ капсаицин из баллончика.
Сам парень вину отрицал. На том же настаивала и его мать Маргарита. По версии женщины, надпись на памятнике — адрес Telegram-чата, который создала она сама, а свастику кто-то пририсовал специально, чтобы подставить ее сына. А сопротивление силовикам парень оказал, так как они не представились, завезли в место, которое он не знал и начали оказывать давление. Якобы Ангел посчитал, что его похитили.
«Судебная коллегия Липецкого областного суда не нашла оснований для отмены или изменения приговора Усманского районного суда Липецкой области, поскольку показаниями свидетелей и иными материалами дела установлено, что осужденный, находясь на территории Досугового центра, нанес красной краской из баллончика на памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, надпись на иностранном языке, рекламирующую свои телеграм-каналы, а также символ, схожий с нацистской свастикой. Эти действия повредили и осквернили памятник, парень оскорбил чувства граждан, которые чтят память защитников Отечества и обеспечивают защиту исторической правды, соблюдая положения Конституции России», — отметили в суде.
Приговор уже вступил в силу.
