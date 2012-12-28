Все новости
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде

В колонии-поселении парню предстоит провести четыре года.

Липецкий областной суд оставил в силе приговор Усманского районного суда 19-летнему жителю села Октябрьское за повреждение и осквернение памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и применение насилия в отношении представителя власти. Парню назначено четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с него ущерб в 3 685 рублей, и компенсацию морального вреда в пользу трёх потерпевших в 300 тысяч рублей каждому. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, речь идёт о деле жителя села Октябрьское Усманского района Ангела Никитина. Как доказано в суде, 27 июля 2024 года с помощью аэрозольного баллончика с краской он нанёс надпись на иностранном языке и нацистскую символикой на памятник защитникам Отечества в селе Октябрьском. Когда юношу задержали, он оказал сопротивление сотрудникам СК и полиции, распылив в их сторону слезоточивый газ капсаицин из баллончика.

Сам парень вину отрицал. На том же настаивала и его мать Маргарита. По версии женщины, надпись на памятнике — адрес Telegram-чата, который создала она сама, а свастику кто-то пририсовал специально, чтобы подставить ее сына. А сопротивление силовикам парень оказал, так как они не представились, завезли в место, которое он не знал и начали оказывать давление. Якобы Ангел посчитал, что его похитили.

«Судебная коллегия Липецкого областного суда не нашла оснований для отмены или изменения приговора Усманского районного суда Липецкой области, поскольку показаниями свидетелей и иными материалами дела установлено, что осужденный, находясь на территории Досугового центра, нанес красной краской из баллончика на памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, надпись на иностранном языке, рекламирующую свои телеграм-каналы, а также символ, схожий с нацистской свастикой. Эти действия повредили и осквернили памятник, парень оскорбил чувства граждан, которые чтят память защитников Отечества и обеспечивают защиту исторической правды, соблюдая положения Конституции России», — отметили в суде.

Приговор уже вступил в силу.
